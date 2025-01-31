Новосибирская модель plus size рассказала о своем похудении

О похудении на 70 кг рассказала модель из Новосибирска.

Катерина Иванова, модель plus size из Новосибирска, сбросила 70 кг за год после операции на желудке и лечения проблем с обменом веществ. Страдав от лишнего веса, она достигла 150 кг к 26 годам. После долгого восстановления, включая диету и спорт, Катерина решилась на бариатрическую операцию, что позволило ей значительно похудеть.

Теперь она продолжает работать над собой, хотя последние килограммы уходят медленно. В новогодние праздники ей удалось удержаться от срывов в питании, а поддержка родных и друзей помогает ей в этом пути. Карьеру модели Катерина начала в 2011 году, случайно попав в агентство.

Она отмечает, что даже модели plus size следят за телом, включая спорт, диеты и процедуры. Её текущие параметры – 112-87-114.