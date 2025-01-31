Новосибирская область вошла в рейтинг перспективных регионов для трудоустройства

Новосибирская область заняла 17-е место в рейтинге перспективных регионов России по трудоустройству. Данные представлены аналитическим сервисом hh.ru на начало 2025 года.

Рейтинг составлен на основе шести показателей, включая соотношение резюме и вакансий, среднюю заработную плату, прожиточный минимум, уровень безработицы, а также готовность соискателей к переезду.

В Новосибирской области на одну вакансию приходится 3,9 резюме, средняя заработная плата составляет 74 900 рублей, а прожиточный минимум — 16 696 рублей. Доля соискателей, не готовых к переезду, составляет 81,8%. По сравнению с прошлым годом регион поднялся на две позиции.

Лидерами рейтинга стали Амурская область, Республика Татарстан и Республика Башкортостан. Москва заняла 66-е место из-за высокой конкуренции на рынке труда и низкого соотношения средней зарплаты к прожиточному минимуму.