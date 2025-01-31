Новосибирцам рассказали, какой будет погода в мегаполисе в первые дни февраля

Прогноз погоды в Новосибирске на выходные.

Сервис «Яндекс Погода» проанализировал данные метеонаблюдений и представил прогноз на предстоящие выходные в Новосибирске.

По данным сервиса, в субботу, 1 февраля, утром температура воздуха составит около -20 градусов. Днем ожидается незначительное потепление до -17 градусов. В течение дня будет идти снег. Ветер слабый, юго-западный.

В воскресенье, 2 февраля, утром в городе вновь ожидается снегопад и температура около -19 градусов. К вечеру температура повысится до -14 градусов, ветер стихнет. Снегопад продолжится в ночь на понедельник.