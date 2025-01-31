Новосибирцев предупредили о мошеннической схеме с использованием платформы «Сферум»

Банк России выявил новую мошенническую схему, связанную с платформой «Сферум».

Злoумышленники используют технологии дипфейков для обмана пользователей и кражи их личных данных. Об этом пишет «РБК Новосибирск»

Преступники проникают в классные чаты или находят аккаунты родителей в социальных сетях, представляясь сотрудниками школы. Они предлагают помощь в регистрации или обновлении профиля в «Сферуме» и запрашивают код из сообщения для доступа к учетной записи на портале «Госуслуги». Это позволяет оформлять кредиты на имя жертвы.

Как отметил Андрей Кутеня, эксперт Сибирского ГУ Банка России, взлома самой платформы «Сферум» не происходит. Мошенники лишь используют её название для получения данных. Для убедительности они применяют голосовые и видеодипфейки.

В «Сферуме» заявили, что обновления платформы происходят автоматически на устройстве пользователя и не требуют ввода кодов из СМС, в том числе от «Госуслуг». Информация о сервисе поступает только в виде системных сообщений, а учебные коммуникации ведутся исключительно внутри платформы.