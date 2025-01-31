Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, на Харьковском направлении войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волчанска. Потери противника составили до 50 военнослужащих, один бронетранспортер, три автомобиля и одно орудие полевой артиллерии.

На Западном направлении подразделения российской армии улучшили тактическое положение, поразив живую силу и технику противника в районах Песчаного, Загрызово, Загоруйковки, Кутьковки, Путниково и Куриловки. По данным Минобороны, уничтожено более 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и склад боеприпасов.

В Донецкой Народной Республике войска группировки «Юг» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Северска, Дроновки, Верхнекаменского и Часова Яра. Потери украинской стороны составили до 175 военнослужащих, два автомобиля и одно орудие полевой артиллерии. Также уничтожен склад боеприпасов.

На Центральном направлении российские подразделения продолжили наступательные действия в районах Дзержинска, Дружбы, Нелеповки, Новопавловки, Щербиновки и Андреевки. По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

В Донецкой Народной Республике и Запорожской области войска группировки «Восток» продолжили продвижение. Потери противника в районах Новоселки, Разлива, Вольного Поля и Новодаровки составили до 125 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии.

На Днепровском направлении поражены формирования ВСУ в районах Антоновки, Токаревки и Каменского. Противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля.

Также, по данным Минобороны, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной инфраструктуре, складам и скоплениям техники в 142 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы «Hammer», четыре реактивных снаряда HIMARS и 61 беспилотник.

Всего с начала специальной военной операции, по данным Минобороны РФ, уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 861 беспилотник, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 892 танка и боевых машин, 1 510 боевых машин РСЗО, 21 058 орудий и минометов, а также 30 904 единицы специальной военной автомобильной техники.