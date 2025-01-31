Проекты по цифровой трансформации «Ростелекома» стали лауреатами премии Global CIO

Два проекта «Ростелекома» были отмечены премией Global CIO за технологические достижения в 2024 году. Награды получили интеллектуальный помощник разработчика «Василиса» и платформа EVA. ИТ-решения направлены на импортозамещение и укоренение технологической независимости «Ростелекома» как одной из системообразующих компаний российской экономики.

«Василиса» победила в категории «Лучшее решение для разработки ИТ-продуктов». Это тиражируемый продукт «Ростелекома» для ускорения процессов создания ИТ-решений, позволяющий автоматизировать рутинные задачи и снизить вероятность человеческой ошибки. Платформа была реализована в виде конвейера моделей на основе нескольких LLM и промпт-агентов , использующих алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). С помощью «Василисы» автоматизировано 2 тыс. рабочих мест в периметре «Ростелекома», а также ускорен вывод на рынок новых продуктов.

EVA отмечена профессиональным сообществом в номинации «Лучшее решение для управления ИТ-активами». Централизованная платформа позволяет в масштабах «Ростелекома» использовать единую систему технического учета пользовательского ИТ-оборудования (60 тыс. рабочих мест), имплементировать инструментарий для оперативного получения аналитики по общему состоянию парка вычислительной техники, планировать ресурсы, а также консолидировать всю необходимую информацию в едином интерфейсе.

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:

«В 2024 году «Ростелеком» продолжал придерживаться технологического курса, который мы избрали несколько лет назад. Наша ИТ-команда проделала колоссальную работу: около 90% операционных, производственных, управленческих функций уже цифровизированы, 90% всего документооборота ведется в электронном виде, в более чем 200 внутренних процессах применяются роботизированные сервисы. Дальнейшая технологическая стратегия «Ростелекома» нацелена на опережение рыночных трендов. Мы стремимся к тому, чтобы наши ИТ-системы были полностью импортонезависимыми, все компоненты критической инфраструктуры работали на отечественных решениях, и компания стала примером наиболее успешной ИИ-трансформации. Для нас важно, что наши успехи отмечены участниками профессионального ИТ-сообщества».

В 2025 году премия Global CIO Digital Experts вручается в 13-й раз. Организаторы оценивают проекты, направленные на автоматизацию и цифровизацию бизнес-процессов в разных индустриях. Победители определяются на основе методики, которая учитывает масштаб и оптимальность решений, а также важность их внедрения не только для отдельных организаций, но и для ИТ-отрасли в целом.

Справка

Агенты LLM (Large Language Model Agents) — интеллектуальные системы, использующие большие языковые модели для выполнения различных автономных задач (от генерации кода до анализа данных).

Промпт-агент — глубинная настройка, которая имитирует у модели мыслительный процесс и дополнительно улучшает выдаваемые результаты с помощью различных инструментов.

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