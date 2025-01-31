Сотрудник салона сотовой связи в Новосибирске крал деньги с SIM-карт абонентов

В Новосибирске с SIM-карт абонентов крали денежные средства.

В Новосибирске сотрудник салона сотовой связи осужден за кражу средств с SIM-карт абонентов — Ленинский районный суд признал его виновным в неправомерном доступе к личной информации пользователей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, в 2024 году он, используя систему оператора связи, переоформлял SIM-карты на свое имя, обналичивал средства, а затем возвращал их владельцам. За это он присвоил себе более 300 000 рублей.

В результате суд назначил преступнику два года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что мигранту, убившему и расчленившему свояка в Новосибирске, дали десять лет колонии