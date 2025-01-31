Социальные выплаты в Новосибирской области увеличатся на 9,5%

В регионе с 1 февраля увеличатся соцвыплаты.

По информации пресс-службы Социального фонда России по Новосибирской области, с 1 февраля 2025 года в регионе вступит в силу индексация социальных выплат на 9,5%. Изменения затронут людей с инвалидностью, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также новосибирцев, пользующихся правом на федеральные льготы, сообщает Социальный фонд России.

Также с февраля увеличатся суммы материнского капитала и составит более 690,2 тысячи рублей для первого ребенка, а для второго — более 912,1 тысячи рублей. Будут увеличены выплаты, связанные с рождением и усыновлением детей, а также пособия по беременности и родам.

Напомним, что стала известна точная сумма за рождение ребёнка в Новосибирске