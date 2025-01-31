Участники «Лыжни России – 2025» смогут бесплатно доехать на пригородных поездах к старту соревнований

8 февраля в связи с проведением 43-й Всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2025» будут курсировать два дополнительных электропоезда в Новосибирске.

Участники смогут комфортно, быстро и бесплатно доехать к месту старта. В этом году «Лыжня России» посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования пройдут на базе им. Алика Тульского (ул. Ионосферная, 3).

Дополнительные электропоезда будут следовать по маршруту Новосибирск-Восточный – Новосибирск-Главный – Сеятель и в обратном направлении:

– №7601 Новосибирск-Восточный – Сеятель. Отправление со станции Новосибирск-Восточный в 8:52, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:15, прибытие на станцию Сеятель в 9:59;

– №7602 Сеятель – Новосибирск-Восточный. Отправление со станции Сеятель в 14:40, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:30, прибытие на станцию Новосибирск-Восточный в 15:45.

Электропоезда следуют со всеми остановками.

Время в пути от станции Новосибирск-Восточный до станции Сеятель – 1 час 7 минут, в обратном направлении – 1 час 5 минут. От станции Новосибирск-Главный электропоезд идет 44 минуты, в обратном направлении – 48 минут.

Дополнительную информация о мероприятии можно узнать на официальном сайте организаторов, о расписании движения пригородных поездов:

– на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

– в телеграм-боте «Экспресс-пригород»;

– по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00);

– на станциях и остановочных пунктах ЗСЖД в Новосибирской области.