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общество

В Новосибирск придут затяжные магнитные бури

Фото: Сиб.фм

В ближайшие три дня в Новосибирск нагрянут магнитные бури.

Как сообщили исследователи лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ближайшие три дня скорость солнечного ветра может увеличиться почти вдвое, из-за чего могут возникнуть магнитные бури.

В связи с данным явлением до конца текущей недели метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, повышенную утомляемость или раздражительность. Поэтому специалисты советуют чаще бывать на свежем воздухе и пить больше жидкости.

Напомним, что Сиб.фм рассказал о народных приметах 31 января

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Валерия Митрохина
Журналист

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