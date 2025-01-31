В Новосибирск придут затяжные магнитные бури

В ближайшие три дня в Новосибирск нагрянут магнитные бури.

Как сообщили исследователи лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ближайшие три дня скорость солнечного ветра может увеличиться почти вдвое, из-за чего могут возникнуть магнитные бури.

В связи с данным явлением до конца текущей недели метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, повышенную утомляемость или раздражительность. Поэтому специалисты советуют чаще бывать на свежем воздухе и пить больше жидкости.

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