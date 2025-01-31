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вчера 23:50
общество

В Новосибирске и области резко выросло количество ИП

Фото: freepik.com

Новосибирская область вошла в число лидеров Сибирского федерального округа по количеству вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП).

За последние три года их число увеличилось более чем на 21% и составило около 95,7 тысяч. Такие данные приводит РБК со ссылкой на сервис «Контур.Фокус».

Темпы регистрации ИП в регионе превышают количество ликвидированных предприятий, а также наблюдается рост числа ИП по сравнению с юридическими организациями.

Эксперты отмечают, что эти тренды соответствуют федеральным: около 60% российских бизнес-субъектов зарегистрированы как ИП. Эта форма регистрации позволяет проще управлять бизнесом и вести отчетность. Наибольшее количество ИП работает в сферах аутсорсинга, торговли продуктами питания, грузоперевозок и онлайн-торговли на маркетплейсах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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