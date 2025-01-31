В Новосибирске на Димитровском мосту ограничили скорость движения

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности плит пролётных строений проезжей части моста.

С 3 февраля на Димитровском мосту в Новосибирске вводится ограничение скорости до 40 км/ч. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

По информации МКУ «Гормост», мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность конструкций моста. Ограничение позволит снизить динамическую нагрузку от транспорта.

В мэрии уточнили, что ограничение скорости будет действовать до завершения ремонта моста.