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вчера 23:00
общество

В Новосибирске на Димитровском мосту ограничили скорость движения

Фото: BFM-Новосибирск

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности плит пролётных строений проезжей части моста.

С 3 февраля на Димитровском мосту в Новосибирске вводится ограничение скорости до 40 км/ч. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

По информации МКУ «Гормост», мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность конструкций моста. Ограничение позволит снизить динамическую нагрузку от транспорта.

В мэрии уточнили, что ограничение скорости будет действовать до завершения ремонта моста.

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Игорь Кириченко
Журналист

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