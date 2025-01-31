В Новосибирске опубликовали православные запреты в феврале-2025

Стало известно, в какие февральские даты нужно соблюдать пост.

В феврале 2025 года православные верующие начинают подготовку к Великому посту, который является самым строгим в церковном календаре. Эту подготовку символизирует Сырная (Мясопустная) неделя, поэтому в период с 24 февраля по 2 марта 2025 года все верующие могут употреблять исключительно молочные продукты, яйца и рыбу, кроме мяса.

Также с 10 по 16 февраля в православном календаре будет отмечаться Неделя мытаря и фарисея, которая является сплошной — постных ограничений в эти дни нет.

Традиционно постными днями остаются среда и пятница, за исключением сплошных недель, поэтому в феврале такими днями будут 5, 7, 19 и 21 числа.

Напомним, что 31 января в народном календаре отмечается Афанасьев день, или Афанасий Ломонос