В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В 2025 году Новосибирск примет Фонбет Неделю Звезд Хоккея.

Турнир соберет лучших игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

1 февраля на льду «Сибирь-Арены» состоится Кубок Вызова МХЛ, в котором примут участие молодые хоккеисты.

8 и 9 февраля пройдут Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ. Составы команд будут определены в ходе зрительского голосования. Также в программе мероприятия – развлекательные активности для болельщиков и выступления приглашенных артистов.

Сиб.фм публикует кадры с тренировки хоккеистов, готовящихся к Кубку Вызова.