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спорт

В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В 2025 году Новосибирск примет Фонбет Неделю Звезд Хоккея.

Турнир соберет лучших игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

1 февраля на льду «Сибирь-Арены» состоится Кубок Вызова МХЛ, в котором примут участие молодые хоккеисты.

8 и 9 февраля пройдут Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ. Составы команд будут определены в ходе зрительского голосования. Также в программе мероприятия – развлекательные активности для болельщиков и выступления приглашенных артистов.

Сиб.фм публикует кадры с тренировки хоккеистов, готовящихся к Кубку Вызова.

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 25

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 26

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 27

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 28

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 29

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 30

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 31

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 32

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 33

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 34

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 35

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 36

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 37

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 38

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 39

Фото В Новосибирске полным ходом идет тренировка к Кубку Вызова МХЛ. ФОТОРЕПОРТАЖ 40

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Игорь Кириченко
Журналист

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