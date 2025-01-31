В Новосибирске построят пункт для бродячих собак

Приют для животных планируют построить в районе Хилокского рынка.

Как сообщает портал «Новосибирские новости», мэрия Новосибирска утвердила проект строительства приюта для собак и кошек в Ленинском районе. Новый объект на Толмачёвском шоссе будет вмещать 250 собак и 50 кошек. Однако точные сроки реализации проекта пока не названы.

Также для увеличения мест временного содержания животных в Новосибирске построят дополнительный пункт в районе Хилокского рынка. Приют на 100 питомцев планируется открыть в четвертом квартале 2025 года.

Напомним, что в Новосибирской области произошел страшный инцидент, когда бездомные собаки насмерть загрызли местную жительницу