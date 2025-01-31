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общество

В Новосибирске построят пункт для бродячих собак

Фото: Сиб.фм

Приют для животных планируют построить в районе Хилокского рынка.

Как сообщает портал «Новосибирские новости», мэрия Новосибирска утвердила проект строительства приюта для собак и кошек в Ленинском районе. Новый объект на Толмачёвском шоссе будет вмещать 250 собак и 50 кошек. Однако точные сроки реализации проекта пока не названы.

Также для увеличения мест временного содержания животных в Новосибирске построят дополнительный пункт в районе Хилокского рынка. Приют на 100 питомцев планируется открыть в четвертом квартале 2025 года.

Напомним, что в Новосибирской области произошел страшный инцидент, когда бездомные собаки насмерть загрызли местную жительницу

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Валерия Митрохина
Журналист

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