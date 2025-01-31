В Новосибирске создадут суперантибиотик

О новой разработке рассказали в Новосибирске.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, в Новосибирске к концу 2025 года начнется производство суперантибиотика «Фтортиазинон», который разработали московским Центром имени Гамалеи.

Уточняется, что препарат, способный уничтожать все существующие бактерии, зарегистрирован с апреля 2024 года и уже продемонстрировал высокую эффективность в лечении инфекций, которые не поддаются другим антибиотикам. Об этом рассказал руководитель Инжинирингового центра Новосибирского института органической химии Павел Заикин.

Сейчас в институте завершены работы по ремонту и подготовке помещений для опытного производства, включая «чистую» комнату. Также ведется разработка препарата против оспы «НИОХ-14» в партнерстве с центром «Вектор». Оба лекарства будут производиться объемом по одной тонне каждый, с ежегодным общим производством до 2 000 тонн.

Напомним, что в Новосибирске создали испытательный стенд для улучшения бор-нейтронозахватной терапии рака