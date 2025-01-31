В Новосибирске судят предпринимателя за незаконное производство рыбных консервов

В Первомайском районном суде Новосибирска рассматривается уголовное дело в отношении 57-летнего предпринимателя, которого обвиняют в производстве, хранении и сбыте продовольственных товаров без обязательной маркировки.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в период с 10 декабря 2021 года по 16 ноября 2022 года он организовал производство рыбных консервов с неправильным указанием на этикетке видов рыбы, что нарушает требования Таможенного союза Евразийского экономического сообщества «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Объем сбыта составил более 586 тонн на сумму почти 95 миллионов рублей.

В результате мужчине грозит наказание в виде двух лет лишения свободы и штраф в размере 800 000 рублей.

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