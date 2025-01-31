В Новосибирске у мужчины в желудке образовался безоар после хурмы

Врачи Городской клинической больницы № 25 Новосибирска оказали помощь пациенту с плотным образованием в желудочно-кишечном тракте, известным как фитобезоар.

Мужчина обратился за медицинской помощью после ухудшения самочувствия. За пять дней до этого он съел более десяти плодов хурмы.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения региона, фитобезоар образуется из непереваренных компонентов пищи, таких как семена, кожура и волокна растений. В данном случае образование вызвало острую язву культи желудка.

Эндоскопическое удаление проводилось в течение трёх дней под наркозом. По словам заведующего отделением эндоскопии Баходура Бабаева, хирурги не вскрывали желудок и кишечник, а измельчили образование и продвинули его в толстую кишку. Исходный размер безоара составлял 7–8 сантиметров.

Специалисты отметили, что фитобезоар может образовываться при нарушенной моторике желудка, после операций или заболеваний. Пациент ранее перенёс резекцию желудка.

Врачи рекомендуют людям с перенесёнными операциями на желудке или кишечнике употреблять хурму в умеренных количествах, так как 2–5 плодов в день могут привести к формированию безоара.