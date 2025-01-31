В Новосибирской области увеличены больничные выплаты

Об увеличении выплат по больничному рассказали в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба Социального фонда России по Новосибирской области, с этого года в регионе изменился порядок расчета больничных выплат — теперь максимальная сумма выплат составит 5 673 рубля в день. Для точного расчета учитываются средний заработок за два года, страховой стаж и размер заработной платы.

По информации фонда, при стаже от восьми лет максимальный размер ежемесячного пособия может достичь 172 488,69 рубля. Для граждан с доходом ниже МРОТ или стажем менее шести месяцев расчет осуществляется на основе минимальной зарплаты.

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