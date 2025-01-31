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общество

В Ордынском районе Новосибирской области открылся новый молодежный центр

Фото: телеграм-канал Андрея Травникова

На такие оборудованные площадки в области имеется большой спрос, отметил губернатор.

В Ордынском районе Новосибирской области начал работу новый молодежный центр. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.

Площадь нового центра в четыре раза больше прежнего, который занимал около 70 квадратных метров. В здании оборудован просторный зал для мероприятий и кухня.

По словам главы региона, подобные площадки востребованы среди молодежи. Центр предназначен для неформального общения, проведения творческих и социальных проектов.

В настоящее время в Новосибирской области действуют 26 молодежных открытых пространств и центров.

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Игорь Кириченко
Журналист

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