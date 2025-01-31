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общество

Виновный в гибели журналиста из Новосибирска подал заявление на УДО

Фото: Pexels.com

В Первомайский суд поступило ходатайство об УДО от Никиты Лазькова.

В Первомайский районный суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении от Никиты Лазькова, осуждённого за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть журналиста Антона Лучанского.

В 2020 году Лазьков был приговорён к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима. Суд также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, и обязал выплатить 1 миллион рублей супруге погибшего.

Осуждённый ранее трижды подавал ходатайства об УДО. Рассмотрение нового обращения назначено на 21 февраля 2025 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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