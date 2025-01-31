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вчера 15:30
общество

ВТБ привлечет до 1,5 млн клиентов через партнерские сервисы

Фото: freepik.com

В 2025 году банк расширит взаимодействие с крупными игроками в сферах телекома, транспорта, маркетплейсов и финтеха. Это позволит привлечь на обслуживание в банк до 1,5 млн розничных клиентов, заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В прошлом году наша коллекция партнерских сервисов пополнилась такими крупными брендами как РЖД, Аэрофлот, Мегафон, М.Видео, Эльдорадо, Т2 и другими. Для нас это не просто продуктовые бонусы: мы нацелены на создание экосистемы, которая будет максимально удобной и выгодной для всех россиян. Наша стратегическая задача – привлечь клиентов на долгосрочное сотрудничество», — отметил Георгий Горшков.

#ВТБ
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Александр Борисов
журналист

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