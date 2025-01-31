Выездной турпоток из Новосибирска в 2024 году увеличился на 20%

По итогам 2024 года выездной турпоток по пляжным направлениям из аэропорта Новосибирска составил 400 тысяч туристов, что на 20% больше, чем в 2023 году

Об этом сообщил директор Регионального информационно-аналитического центра STI Виталий Наумов на пресс-конференции. Рост числа поездок объясняется улучшением экономической ситуации и запуском новых туристических программ.

Однако допандемийные показатели пока не достигнуты из-за ограниченного доступа к средиземноморским курортам. При этом российские черноморские курорты демонстрируют рост: турпоток из Новосибирска в Сочи увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Наиболее популярными зарубежными направлениями в 2024 году стали Турция, Таиланд и Шри-Ланка. В Анталью выехали 136,5 тысячи туристов, в Стамбул — 33 тысячи. В Таиланд из Новосибирска отправились 136 тысяч человек, а из Иркутска — около 170 тысяч. В число востребованных направлений вернулись Вьетнам и Санья (Китай), куда отправились 4,4 тысячи и 4,2 тысячи туристов соответственно.

По данным исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций Светланы Фоменко, стоимость отдыха в 2024 году выросла на 5–10% в долларовом выражении. Вне сезона недельный тур в Турцию стоит от 40 тысяч рублей на человека, в ОАЭ — от 35 тысяч рублей, однако в праздничные и летние периоды цены увеличиваются.