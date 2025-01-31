Задержан мужчина, который насмерть забил продавщицу в Новосибирске

В Ростовской области задержан мужчина, убивший в Новосибирске человека в 2002 году.

По данным пресс-службы Следственного комитета России по региону, в Ростовской области задержали мужчину, который в 2002 году жестоко убил женщину в Новосибирске.

По данным ведомства, он вместе со своим товарищем пролез в ларек в Дзержинском районе, где насмерть избил продавщицу и украл из магазина 500 рублей. Оба преступника скрылись с места происшествия.

В результате одного из фигурантов дела задержали только в 2025 году. Также уточняется, что второй соучастник убийства умер в 2017 году.

Напомним, что мигранту, убившему и расчленившему свояка в Новосибирске, дали десять лет колонии