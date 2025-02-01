Бесплатное время парковки в центре Новосибирска продлят до получаса

Приятная новость для автолюбителей и профессиональных шофёров – весной в столице Западной Сибири увеличится время бесплатной стоянки на центральных улицах города.

Напомним, временные лимиты по бесплатной парковке в центре Новосибирска были сокращены до 15 минут ещё летом 2023 года.

Однако городской муниципалитет решил вернуть прежние рамки, которые допускали бесплатное время стоянки на центральных улицах Новосибирска до 30 минут.

По словам первого заместителя мэра Новосибирска Иосифа Кодалаева, проект постановления в настоящий момент проходит оценку регулирующего воздействия. После этого возврат к прежним лимитам будет возможен с марта 2025 года.

А мы ранее писали о том, как в центре Новосибирска вводится ограничение на парковку.