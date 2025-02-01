ФОТОРЕПОРТАЖ: Новосибирская Фонбет Неделя Звёзд Хоккея 2025

На первой игре Кубка Вызова МХЛ 2025 в Новосибирске побывали наши фотокорреспонденты.

Хоккей подобно театру начинается с вешалки, а точнее с раздевалок.

Выход команд на лёд.

Стартовое вбрасывание и первый рывок.

Традиционное приветствие.

Церемонию награждения вели: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент КХЛ Алексей Морозов и вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.

Такие моменты ни с чем не сравнить.

Традиционное общее фото на победном льду.

Пришлось попотеть и судьям.

Общение с прессой и болельщиками.

Победу со счётом 7:4 одержала команда Запада. Это новый рекорд результативности для двух команд, ранее на двоих соперники не забрасывали больше 10 шайб (6:4 в 2010 году и 7:3 в 2018 году в пользу Запада). В составе Запада три шайбы забросил нападающий системы СКА Матвей Короткий, это второй хет-трик в истории Кубка Вызова.