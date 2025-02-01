ФОТОРЕПОРТАЖ: Новосибирская Фонбет Неделя Звёзд Хоккея 2025

На первой игре Кубка Вызова МХЛ 2025 в Новосибирске побывали наши фотокорреспонденты.
Хоккей подобно театру начинается с вешалки, а точнее с раздевалок.
Выход команд на лёд.
Стартовое вбрасывание и первый рывок.
Традиционное приветствие.
Церемонию награждения вели: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент КХЛ Алексей Морозов и вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.
Такие моменты ни с чем не сравнить.
Традиционное общее фото на победном льду.
Пришлось попотеть и судьям.
Общение с прессой и болельщиками.
Победу со счётом 7:4 одержала команда Запада. Это новый рекорд результативности для двух команд, ранее на двоих соперники не забрасывали больше 10 шайб (6:4 в 2010 году и 7:3 в 2018 году в пользу Запада). В составе Запада три шайбы забросил нападающий системы СКА Матвей Короткий, это второй хет-трик в истории Кубка Вызова.