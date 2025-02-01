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общество

Климатолог Непомнящих предсказал глобальное потепление в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В ближайшие 50 лет зима в Новосибирске станет еще мягче, а привычные сибирские морозы могут уйти в прошлое. Такой прогноз в интервью Сиб.фм сделал климатолог Алексей Непомнящих.

По словам эксперта, уже сейчас в регионе заметен тренд на потепление зим, аномальные холода будут редкостью и продлятся всего несколько дней. Морозы ниже –45 градусов возможны лишь в отдаленных районах области, но и они со временем сдвинутся в сторону Бурятии и Хабаровска.

«За последние 10 лет температура воздуха в Сибири выросла на 2–3 градуса, и этот процесс продолжается. Через 50 лет зимы в Новосибирске станут еще теплее – в среднем на 4 градуса», – отметил Непомнящих.

По его прогнозам, в будущем город ждут более мягкие, снежные зимы без экстремальных морозов. Ученый связывает это с глобальным изменением климата, влиянием арктических воздушных масс и антропогенными факторами.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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