Новые выплаты, поддержка мигрантов и законы. Новосибирцам рассказали, что изменится с 1 февраля

С 1 февраля в России вступают в силу несколько значимых изменений, которые коснутся и жителей Новосибирска. Среди них повышение социальных выплат, изменения в миграционном законодательстве и новые меры поддержки для креативных индустрий.

Индексация социальных выплат и материнского капитала

С февраля в Новосибирске и по всей стране увеличатся более 40 видов социальных выплат, в том числе страховые пенсии и материнский капитал. Теперь семьи, ожидающие первого ребенка, смогут получить 690 тысяч рублей, а за второго – около 222 тысяч дополнительно. Также будут пересчитаны пособия при рождении ребенка и выплаты ветеранам.

Изменения для мигрантов

С 5 февраля вступает в силу новый закон, который позволяет не только суду, но и полиции выдворять мигрантов. Также вводятся штрафы за оказание незаконных услуг иностранцам, а для тех, кто подлежит выдворению, будут установлены ограничения на регистрацию бизнеса и брака.

Поддержка креативных индустрий

С 5 февраля новосибирским креативщикам откроется доступ к государственной поддержке, так как креативные индустрии получат статус отдельного сектора экономики. Это должно помочь развивать сферы, связанные с дизайном, музыкой и другими творческими профессиями.

Изменения в законах и новых программах

Также с февраля начнут действовать изменения в уголовном процессе. Подозреваемым в СИЗО, в том числе и в Новосибирской области, будет разрешено общаться с адвокатами через видеосвязь. Для подростков запустят программу наставничества, а правительство утвердило перечень конфискованного имущества для передачи регионам.