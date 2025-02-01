С 1 февраля владельцам старых авто в Новосибирске грозят повышенные штрафы

С 1 февраля в России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей, которые могут существенно повлиять на владельцев машин старше 10 лет. Теперь за нарушения, связанные с техосмотром, жителям Новосибирска в том числе грозят штрафы до 5 тысяч рублей.

Одним из главных нововведений стало обязательное внесение информации о транспортных средствах в электронную базу ЕАИСТО, где будут фиксироваться номерные знаки, марка, модель, цвет и VIN-номер автомобиля. Также проверка автомобилей стала более строгой — техосмотр могут не пройти даже те машины, у которых есть незначительные дефекты, такие как трещины на стекле или неисправные дверные ручки.

Для владельцев автомобилей старше 10 лет штрафы за нарушения теперь составляют от 2 до 5 тысяч рублей. Также сотрудники ДПС смогут направить водителей на дополнительный техосмотр, если обнаружат неисправности в выхлопной системе, освещении или ABS.

Кроме того, стоимость техосмотра в Новосибирске вырастет на 7,5% из-за новых требований.