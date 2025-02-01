В Новосибирске стартовала Фонбет Неделя Звёзд Хоккея 2025

Кубок Вызова МХЛ 2025 в Новосибирске побил рекорд посещаемости.

Первый день финального зимнего месяца запомнится жителям Новосибирска ярким спортивным событием. Кубок Вызова МХЛ 2025 был наполнен не только невероятной атмосферой на зрительных трибунах, но и превзошёл все ранее достигнутые рекорды посещаемости — 10 378 зрителей (предыдущий рекорд был установлен в Уфе и достиг 7 950 болельщиков).

1 февраля Кубок Вызова дал старт Фонбет Неделе Звезд Хоккея 2025. Она продлиться до 9 февраля. Кульминацией яркого праздника хоккея станет Фонбет Матч Звезд КХЛ, в котором примут участие топ-игроки Лиги.

Открывали Кубок Вызова МХЛ почетные гости: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент КХЛ Алексей Морозов и вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.

«Сегодня матчем на Кубок Вызова МХЛ между Западом и Востоком под куполом «Сибирь-Арены» мы открываем Фонбет Неделю Звезд Хоккея. Хотел бы поблагодарить руководство Лиги за этот шикарный подарок – впервые мероприятие проходит в Новосибирске, самом хоккейном городе страны с самыми преданными и активными болельщиками. Мы с большим удовольствием будем наслаждаться ярким матчем между командами Востока и Запада», заявил глава региона.

По отзывам зрителей, сегодняшняя игра получилась захватывающей.

«Победу со счётом 7:4 одержала команда Запада. Это новый рекорд результативности для двух команд, ранее на двоих соперники не забрасывали больше 10 шайб (6:4 в 2010 году и 7:3 в 2018 году в пользу Запада). В составе Запада три шайбы забросил нападающий системы СКА Матвей Короткий, это второй хет-трик в истории Кубка Вызова», гласит релиз пресс-службы КХЛ.

Лучшими игроками Кубка Вызова 2025 признаны:

· Матвей Короткий («СКА-1946»),

· Яромир Ермаков («Академия Михайлова»),

· Максим Филимонов («Атлант»),

· Егор Климович («Сибирские Снайперы»).

Отметим, что все четверо спортсменов примут участие в Фонбет Матче Звезд КХЛ 2025, который пройдёт 8-9 февраля. Ермаков сыграет за дивизион Харламова, Филимонов – за дивизион Чернышёва, Короткий – за дивизион Тарасова, Климович – за дивизион Боброва.

Ранее «Сиб.фм» писал, когда и как в Новосибирске состоится «Кубок Вызова».