Уникальный волейбольный матч прошёл прямо на вокзале «Новосибирск-Главный»

Первая игра финальных матчей молодежных волейбольных команд состоялась в первую февральскую субботу в восточном зале вокзала «Новосибирск-Главный».

Волейбольный матч в необычном месте прошёл в рамках международного турнира «Локоволей». Он насчитывает уже 15-летнюю историю и путешествует по всей России.

Родиной турнира исконно считается Новосибирск. В честь возвращения спортивного праздника в родные пенаты одну из игр организаторы решили провести на вокзале Новосибирск-Главный.

Сегодняшняя игра в зачет турнира не пошла. Её преподнесли болельщикам в качестве подарка, но регламент немного изменили. Длительность сократили, но это никак не отразилось на зрительском интересе. В зале ожидания «Новосибирск-Главный» не было свободных мест, а к площадке было не пробиться.

Уже завтра состоится итоговая встреча, которая и определит победителя. В суперфинале «Локоволей» встречаются по восемь команд юношей и девушек. На нынешний турнир приехали команды из Казахстана, Белоруссии и Монголии. За первое место в финале поборются также волейболисты из Новосибирска и Казани.

А мы ранее писали, как волейбольный клуб Новосибирска «Локомотив» одержал победу над «Оренбуржьем».