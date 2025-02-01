Жителям Новосибирска рассказали, когда завершится мобилизация на СВО

Новосибирский юрист пояснил, что мобилизационные мероприятия в России приостанавливаются.

Вопрос об окончательном завершении мобилизации на СВО, которая стартовала осенью 2022 года, по-прежнему остаётся открытым. По заверениям федеральных чиновников, мобилизационные контракты являются бессрочными и действуют до полного завершения специальной военной операции, сколько бы она не длилась.

Однако в указе президента РФ Владимира Путина «О частичной мобилизации в России», существует ряд нюансов.

«Формально ничего не изменилось, де-факто сейчас конец первой волны мобилизации. Мобилизационные мероприятия в стране приостанавливаются, но право на их проведение всё ещё существует. Под завершением частичной мобилизации следует понимать именно организационные изменения, а не юридическое завершение», пояснил нашему порталу юрист Алексей Шмуль.

По его экспертному мнению, в юридическом плане мобилизация завершится только после подписания президентом РФ специального указа, а следом встанет вопрос о демобилизации.

Ранее мы уже писали о том, что в Новосибирске военный эксперт назвал условия демобилизации бойцов СВО.