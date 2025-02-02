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общество

Больше трети трамвайных путей в Новосибирске нуждаются в капремонте

Фото: Сиб.фм

В капитальном ремонте нуждаются больше трети трамвайных путей города.

Как сообщают представители мэрии Новосибирска, в городе больше трети трамвайных путей нуждается в капитальном ремонте. Об этом пишет портал Atas.info.

Из 137,5 км путей, около 49,6 км находятся сейчас в критическом состоянии. Особенно изношен участок на улице Связистов, протяженностью 4,2 км, который планируется отремонтировать в 2025 году. Также из 168 трамвайных вагонов 70 нуждаются в замене.

Напомним, что при поддержке российско-белорусского предприятия «БКМ Сибирь» с 2017 года проводится регулярная модернизация.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске после ДТП детей госпитализировали в больницу

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Валерия Митрохина
Журналист

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