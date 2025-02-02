Глава СКР Бастрыкин заинтересовался нарушением прав сироты из Новосибирска

Результаты проверки о нарушенных правах сироты в Новосибирской области запросил глава СКР Александр Бастрыкин.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, сирота из Новосибирской области обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину, сообщив о том, что с 2019 года она находится на учете как лицо, подлежащее обеспечению жильем, однако местная жительница до сих пор не может его получить.

Также отмечается, что сейчас у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

В результате в следственном управлении СКР по Новосибирской области по данному факту начали процессуальную проверку.