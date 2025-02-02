Новые центры помощи онкобольным открылись в Новосибирске

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» дополнительные центры амбулаторной онкологической помощи начнут работать в Краснообске и Новосибирске.

С учётом новых двух центров в столице Западной Сибири в общей сложности будут принимать онкобольных 18 таких медучреждений. Дополнительный Краснообский и Новосибирский центры уже готовы к открытию. В настоящий момент в них проводятся последние консультации по организации маршрутизации пациентов.

«Все необходимые исследования будут проводиться на базе ЦАОПов, это удобно как пациентам, так и онкологам», прокомментировал открытие центров помощи замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

По её словам, такие центры уникальны тем, что могут предоставлять весь спектр онкологической помощи пациентам. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» такие учреждения оснащаются новейшим диагностическим оборудованием, в том числе компьютерными томографами.

Ранее «Сиб.фм» писал о приоритете врачей при неотложной помощи.