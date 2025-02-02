О дачных работах в феврале рассказала новосибирский агроном

Агроном из Новосибирска рассказала о дачных работах в феврале 2025 года.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск со ссылкой на кандидата сельскохозяйственных наук Людмилу Шубину, в феврале всем дачникам стоит тщательно выполнить ряд обязательных работ, чтобы заранее подготовиться к сезону.

Так, по словам специалиста, сейчас рекомендуется сеять рассаду сладкого и острого перца, баклажанов (возрастом 75 дней), а также цветочные культуры — вербену, анютины глазки, сальвию и эустому.

Кроме того, агроном советует посеять мелкоплодную садовую землянику, накрывая рассаду пленкой для сохранения влаги.

Также Людмила Шубина рекомендует использовать кальциевую селитру для укрепления корневой системы и сажать тюльпаны, чтобы они зацвели к 8 марта.

Напомним, что агроном из Новосибирска рассказала, какие работы нужно провести на даче