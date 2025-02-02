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02 февраля, 13:22
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Отец семьи, где погиб новорожденный малыш из Красной Сопки, рассказал о трагедии

Фото: Сиб.фм

Сегодня утром, 2 февраля 2025 года, стало известно о том, что в Красноярском крае в семье, пережившей гибель четверых детей, умер трехмесячный малыш.

Как рассказал отец погибшего ребенка для МК в Красноярске, после порции грудного молока мальчик уснул, а рядом заснули и его родители.

Однако после пробуждения родители заметили, что ребенок не подавал признаков жизни, а рядом находилась рвотная масса.

Предположительно, мальчик мог захлебнуться во сне.

Напомним, что в сентябре прошлого года в этой же семье скончались 13-летний мальчик и три девочки в возрасте 6, 11 и 12 лет. Предварительная версия — попадание токсичного вещества в пищу или отравление парами дихлофоса.

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Валерия Митрохина
Журналист

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