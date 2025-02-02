Повар из Новосибирска победил в новом сезоне шоу «Молодые ножи»

20-летний повар Егор Скляр из Новосибирска стал обладателем «Золотого ножа».

Молодой повар из Новосибирска одержал победу в новом сезоне кулинарного шоу «Молодые ножи». 20-летний Егор Скляр завоевал приз — «Золотой нож». В рамках проекта известный шеф-повар ищет перспективных молодых кулинаров в возрасте от 16 до 30 лет, чтобы помочь им стать будущими звездами ресторанного мира, включая престижные «Мишленовские» награды.

Егор работает в ресторане «Териберка» в Новосибирске, где специализируется на русской, северной и скандинавской кухнях. Он успешно прошел все этапы конкурса и получил почетный золотой шеф-нож с гравировкой от ведущего Константина Ивлева. Вместе с другими участниками Егор участвовал в кулинарных испытаниях, связанных с северной кухней. Ему нужно было определять блюда на вкус, готовить с использованием краба-стригуна и создавать оригинальные блюда с северными ягодами.

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