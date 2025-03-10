Морил голодом детей и пугал концом света. Жертва секты Виссариона из Новосибирска рассказала страшные факты жизни в запрещённой общине

Психолог из Новосибирска Людмила 12 лет прожила в религиозной общине Сергея Торопа, известного как Виссарион, и поделилась жуткими подробностями. Женщина рассказала Сиб.фм, как последователей заставляли голодать, отказываться от медицины и верить в скорый конец света.

Арест лидеров секты

В сентябре 2022 года ФСБ задержала Сергея Торопа и его ближайших помощников – Вадима Редькина (бывшего участника группы «Ласковый май») и Владимира Ведерникова. Их обвинили в создании религиозного объединения, сопряжённого с насилием и причинением тяжкого вреда здоровью. После ареста власти изъяли у общины лесной участок, а прокуратура потребовала полной ликвидации организации.

Как всё начиналось

По словам Людмилы, Виссарион впервые публично заговорил о своей «церкви» в 1991 году. Он путешествовал по городам, приглашая людей в поселение в Минусинске. Через несколько месяцев туда начали стекаться последователи.

В 1994 году религиозное объединение официально зарегистрировалось как «Община единой веры». Люди продавали квартиры в крупных городах – Москве, Петербурге, Новосибирске, Красноярске – и переезжали в поселение.

Людмила приехала в 1994 году и оставалась там до 2006-го. Некоторые уезжали вскоре после прибытия, но многие оставались на десятилетия.

«За воротами – ад»

Женщина вспоминает, что Виссарион внушал своим последователям, будто он – Бог. Он постоянно повторял, что рай возможен только в его общине, а за её пределами – ад и зло.

«Он уверял, что скоро Земля поменяет магнитные полюса, солнечное излучение станет смертельно опасным, и выживут только вегетарианцы», – рассказывает Людмила.

Строительство и жёсткие запреты

Зимой 1994 года Виссарион объявил, что община должна переселиться к озеру Тиберкуль. Тогда же он ввёл строгие правила, требуя абсолютного подчинения.

«Слово моё, сказанное даже шёпотом, громом в душе вашей отзываться должно», – заявлял он.

Сектант, по словам Людмилы, запугивал людей концом света, а его проповеди зомбировали последователей.

Отказ от медицины и голод

Одним из самых жёстких правил был отказ от медицинской помощи.

«Верующих не надо лечить», – заявлял Виссарион.

В общине рожали детей без врачей, что нередко заканчивалось смертельными исходами.

«Однажды женщина пожаловалась, что у неё пропало молоко, потому что она почти не ест. Виссарион ответил: «Веры в тебе нет», – вспоминает Людмила.

Со временем запреты ужесточались. Виссарион называл сахар и обработанные крупы ядом, потом запретил хлеб, чай и кофе. Это подрывало здоровье взрослых и детей. Когда в СМИ появились публикации о массовом голоде в общине, он частично отменил запреты.

Запрет на работу и полная зависимость

В 1998 году Виссарион зарегистрировал централизованную религиозную организацию «Церковь последнего завета»*. Тогда же он ввёл новый запрет – на работу.

«Труд – это грех», – говорил он.

Люди оказались без денег. Вскоре им предложили оформлять пособия по безработице.

Во временем в организации появился культ личности, и последователи были вынуждены отдавать большую часть своих доходов на нужды общины, включая обязательные десятины и трудовые пожертвования. Все это, по утверждениям прокуроров, привело к системному психологическому давлению на адептов и разрушению их психического здоровья.

Когда некоторые начали понимать, что их обманывают, они пытались покинуть секту. Но уйти удавалось не каждому – многих удерживали страх, зависимость и отсутствие средств к существованию.

Сейчас община практически ликвидирована, а её лидеры под следствием.

На праздники могли собираться 20 тысяч человек. Численность общины

В 1993-1994 годах, после первых проверок, было установлено, что из разных городов России и стран СНГ на постоянное место жительства в Минусинск и близлежащие населённые пункты переехало 502 человека. Из них 233 мужчины, 151 женщина и 118 детей и подростков. Большая часть приезжих прибыли в составе семей, что позволяло быстрее создавать устойчивые общины.

На 2000 год, по данным местной администрации, в Курагинском районе Красноярского края проживало около 2556 последователей Виссариона, включая детей. В этом же году, согласно статистике избирателей, община насчитывала около 1870 человек, что составляло значительную долю от общего числа избирателей в районе (24766 человек). При этом, в разных населённых пунктах община была представлена неравномерно. Например, в деревне Черемшанка, с населением 891 человек, более 600 были членами общины, а в Курагино — всего около 100.

По данным на 2002 год, религиовед Игорь Кантеров сообщал, что на юге Красноярского края проживало около 2076 взрослых членов общины и 126 детей. Члены общины расселялись по более чем сорока населённым пунктам в разных районах. Согласно более поздним данным, к 2006 году в Красноярском крае и близлежащих районах проживало около 3-4 тысяч человек. В 2009 году эта цифра возросла до 5 тысяч человек, из которых значительная часть проживала в Курагинском и Минусинском районах.

В 2005 году в СМИ утверждали, что общее количество последователей Виссариона было около 10 тысяч человек, и половина из них проживала в Красноярском крае, в том числе в «Городе солнца», где на тот момент проживало от 160 до 200 человек. В 2020 году по разным оценкам, численность общины колебалась от 5 до 10 тысяч человек, и на праздники община могла собирать до 20 тысяч человек. Эти цифры учитывают не только тех, кто проживал в Красноярском крае, но и тех, кто жил в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, и Сочи, где также были небольшие общины.

Статус Виссариона

После задержания Торопа в 2020 году, судебный процесс затянулся на несколько лет, и в конце концов, в 2023 году «Церковь Последнего Завета»* была ликвидирована, а её деятельность признана незаконной.

На данный момент Виссарион и его соратники, включая Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, находятся под следствием, а их уголовные дела рассматриваются в Новосибирске. Им предъявлены обвинения в создании религиозной организации, деятельность которой связана с насилием и причинением вреда здоровью людей. Одним из главных эпизодов дела является система «трудовых работ» и финансовых пожертвований, требуемых от адептов секты, а также жесткие ограничения, касающиеся личной свободы и собственности.

Виссарион и его соратники подали в суд на Минфин России с требованием компенсации, утверждая, что их уголовное преследование нарушает право на справедливое судебное разбирательство и право на решение в разумные сроки. Кроме того, они заявили, что находятся в СИЗО уже несколько лет, и их задержание продлевается без обоснованных причин.

Последствия ликвидации

В мае 2023 года «Церковь Последнего Завета»* была официально ликвидирована по решению суда, а ее деятельность признана противозаконной. Судебные разбирательства, продолжающиеся с 2020 года, выявили многочисленные нарушения, включая манипуляции с личными данными адептов, психическое насилие, а также жесткие требования, приводившие к экономическому и психологическому угнетению.

Некоторые представители общины, однако, продолжают бороться за свои права и обжалуют решения суда в Европейском суде по правам человека. В апреле 2024 года ЕСПЧ вынес решение в пользу Виссариона, признав его длительное содержание под стражей необоснованным. Однако даже это решение не изменяет общего хода процесса, и уголовное дело все еще продолжается.

Вопрос о том, что будет дальше с Виссарионом и его последователями, остается открытым. По данным источника Сиб.фм, в мае 2025 года состоится очередное судебное заседание по делу Сергей Торопа и его последователей.

*Деятельность организации запрещена в РФ.