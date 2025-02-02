В Новосибирск возвращается похолодание на следующей неделе

Мороз нагрянет в Новосибирскую область в ближайшее время.

Завтра, 3 февраля 2025 года, в Новосибирске ожидается температура воздуха от -15 до -9 градусов. Также весь день будет идти небольшой снег, а ветер подует всего со скоростью до двух метров в секунду.

Во вторник, 4 февраля, потеплеет до -6 градусов. Однако в среду, 5 февраля, вновь резко похолодает — ожидается температура воздуха уже до -18 градусов.

С четверга станет холоднее, ночью нагрянут заморозки до -21 градуса. Ветер будет слабым, а снега не прогнозируется.

В пятницу и субботу будет держаться холодная погода до -23 градусов. В воскресенье, 9 февраля, потеплеет до -14.

Напомним, что о дачных работах в феврале рассказала новосибирский агроном