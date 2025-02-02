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проиcшествия

В Новосибирске после ДТП детей госпитализировали в больницу

Фото: Сиб.фм

ДТП с травмами произошло в Новосибирске.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области, вчера, 1 февраля 2025 года, в Ленинском районе Новосибирска дорожно-транспортное происшествие с участием детей.

35-летний водитель автомобиля Kia K5 двигался по улице Станционная и столкнулся с машиной, ожидавшей зеленый сигнал светофора.

В результате аварии пострадали дети, находившиеся во втором автомобиле — они были госпитализированы.

Напомним, что в зоне СВО погиб ученик новосибирского военного училища

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Валерия Митрохина
Журналист

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