В Новосибирской области ужесточат надзор за мигрантами

С 5 февраля ужесточает надзор над иностранными гражданами.

Как сообщил портал VN.ru, уже с 5 февраля 2025 года в по всей России, в том числе, и в Новосибирской области вступят в силу новые ограничения в отношении иностранных граждан.

Теперь мигрантам запрещено делать следующее:

- менять место жительство или место пребывания в РФ без разрешения органов внутренних дел;

- выезжать за пределы территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в котором контролируемое лицо пребывает;

- приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства, регистрировать данное имущество;

- заключать брак;

- учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

- открывать банковский счет и осуществлять иные банковские операции.