В Новосибирской области ужесточат надзор за мигрантами

С 5 февраля ужесточает надзор над иностранными гражданами.
Как сообщил портал VN.ru, уже с 5 февраля 2025 года в по всей России, в том числе, и в Новосибирской области вступят в силу новые ограничения в отношении иностранных граждан.
Теперь мигрантам запрещено делать следующее:
- менять место жительство или место пребывания в РФ без разрешения органов внутренних дел;
- выезжать за пределы территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в котором контролируемое лицо пребывает;
- приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства, регистрировать данное имущество;
- заключать брак;
- учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;
- открывать банковский счет и осуществлять иные банковские операции.