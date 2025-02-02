В семье из Красноярского края, где погибло четверо детей, умер трехмесячный младенец

В Красноярском крае в семье, пережившей гибель четверых детей, умер новорожденный.

По данным пресс-службы прокуратуры Красноярского края, в селе Красная Сопка утром, 2 февраля 2025 года, скончался трехмесячный младенец.

Известно, что малыш родился в ноябре 2024 года, после того как умерли его брат и сестры от отравления токсичным веществом.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в сентябре прошлого года в многодетной семье после ужина все почувствовали ухудшение состояния здоровья, позже их госпитализировали в больницу с сильнейшим отравлением. В результате в течение трех дней скончались 13-летний мальчик и три девочки в возрасте 6, 11 и 12 лет. Родители детей смогли выжить. Предварительная версия — попадание токсичного вещества в пищу или отравление парами дихлофоса. На момент трагедии мать семьи была беременна пятым ребенком.