Вильфанд сообщил о наступлении холодного аналога явления Эль-Ниньо

Что известно об аналоге явления Эль-Ниньо — рассказал Роман Вильфанд.

Стало известно о начале холодного явления Ла-Нинья, которое связано со снижением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана и влияет на погоду по всему миру. Об этом сообщил РИА Новости, цитируя руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам специалиста, само явление кратковременно и будет переходить в нейтральную фазу к апрелю. Вильфанд отметил, что Ла-Нинья продлится до марта, а возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не ожидается, хотя полностью исключать этот сценарий нельзя.

"Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются", — прокомментировал специалист.

Напомним, что в Новосибирск возвращается похолодание на следующей неделе