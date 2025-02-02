Жители Новосибирска предпочли горные лыжи сноубордам

Аналитики Авито узнали у жителей Новосибирска, как часто они посещают горнолыжные курорты, на чем предпочитают кататься и как относятся к «оппонентам» по склону.

По данным экспертов, продажи экипировки для катания в январе выросли на 32%, по сравнению с предыдущим месяцем. Ботинки и крепления покупали на 55% чаще, лыжи — на 48% чаще, а лыжные палки — на 12%. Также на 15% выросли продажи сноубордов, и на 5% — защиты и экипировки.

По данным аналитиков, товары для зимних видов спорта входят в топ-3 самых востребованных спортивных категорий на платформе. Хорошие предложения быстро находят покупателей: каждый четвертый сноуборд продается в среднем за два дня, такая же доля лыж — за 11 дней.

За последние два года, самые популярные бренды сноубордов — Burton, Jones, Nidecker, среди лыж пользователи предпочитают Fisher, HEAD, ATOMIC.

Согласно опросу, при выборе снаряжения жители Новосибирска в основном опираются не на бренд, а на качество и надежность снаряжения (70%), его удобство и комфорт (60%), а также стоимость (37%). Примечательно, что женщины чаще мужчин обращают внимание на рекомендации и отзывы (26% против 19%), а мужчины — на бренд (10% против 8% женщин). Молодежи важнее других возрастных групп дизайн и эстетика экипировки (15%), а также экологичность материалов, из которых она изготовлена (10%).

Четверти (24%) жителей Новосибирска больше симпатизируют горные лыжи, а на сноуборде катаются или собираются научиться 19% опрошенных. Примечательно, что только 2% лыжников не любят сноубордистов, и столько же сноубордистов не любят лыжников. Однако половина опрошенных не испытывают неприязни к «оппонентам» по склону, из них 14% катаются и на лыжах, и на сноуборде.

В целом 42% опрошенных регулярно посещают горнолыжные курорты, причем 21% ездят каждый год, а 14% — еще чаще. Несколько таких поездок за год в основном успевают совершить респонденты 18-24 лет (15%).

При этом каждый пятый из тех, кто занимается горнолыжным спортом и покупает свое снаряжение, планирует потратить на снаряжение в этом сезоне от 15 001 до 25 000 рублей.