Александр Аксёненко познакомился с юными дизайнерами из Новосибирска

В центре Новосибирска начала работу «Школа дизайна». Это отделение Центра дополнительного образования лицея «Интеграл» создано в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка», чтобы бесплатно готовить для региона и страны специалистов творческих профессий.

Вместе с мэром Новосибирска в открытии «Школы дизайна» принял участие депутат Государственной Думы из фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александр Аксёненко.

Директор «Интеграла» Анна Леонтьева провела для гостей экскурсию и показала творческие студии, где дети будут осваивать различные программы художественной направленности: основы гейм-дизайна, дизайна среды и интерьера, ивент-дизайна, медиа-дизайна и креативного дизайна.

В арт-пространстве на Достоевского, 13 реализована и сильная краеведческая компонента, представленная тремя программами подготовки: «Лидер местного самоуправления», «Виртуальный туризм: туристические маршруты по НСО» и «Новосибирская область – центр притяжения событийного и культурно-исторического туризма».

Помещение бывшего детского сада отремонтировали, сделали в нём перепланировку, приобрели новую мебель, учебно-методическую литературу, а также необходимое оборудование и программное обеспечение. На входе оборудовали пандус для маломобильных граждан.

Новая площадка дополнительного образования рассчитана на 275 учащихся, но в перспективе сможет вместить более 1000 детей. Педагогами Центра дополнительного образования станут выпускники «Интеграла», что позволит сохранить на новом месте его дух и традиции.

«Мы смогли пообщаться с талантливыми ребятишками и увидеть их первые разработки – настольную игру «Новосибирск» и её электронную версию, а завершая открытие, совместно создали картину в стиле Василия Кандинского», – отметил Александр Аксёненко в своих соцсетях.

Новосибирский депутат Госдумы в минувшие выходные также посетил Карасук, где обсудил развитие стрелковых видов спорта и открыл ежегодный межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой среди команд юношей 2014-2015 годов рождения на призы Александра Аксёненко.