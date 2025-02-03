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общество

Алопеция у подростков: случаи облысения среди молодежи растут в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске наблюдается увеличение случаев облысения среди подростков.

В последние годы врачи-трихологи отмечают, что к ним обращаются молодые люди 15-16 лет с второй и третьей стадиями алопеции. Количество таких обращений увеличилось в четыре раза за последний год. Специалисты связывают это с расстройствами пищевого поведения, стрессами и последствиями коронавирусной инфекции. Об этом пишет Infopro54.

Врач-дерматолог, трихолог Елена Смолина подтвердила, что случаи облысения среди молодежи стали чаще. Причинами называют активный образ жизни, стресс, нарушения сна и питания, а также загрязнение воздуха и новые вирусы.

Лечение ранней алопеции часто требует консультаций специалистов разных направлений, таких как иммунолог, эндокринолог, гинеколог, психотерапевт, невролог и гастроэнтеролог. Важно начать лечение вовремя, особенно при мужском облысении, чтобы сохранить волосы.

Кроме того, 90% обратившихся пациентов имеют генетическую предрасположенность к заболеванию. Специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу при усиленном выпадении волос, их истончении и уменьшении объема прически.

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Игорь Кириченко
Журналист

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