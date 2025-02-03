82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 февраля, 14:44
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
82.76% -1.2
сегодня
03 февраля, 14:44
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 97.81 | eur 102.1
сегодня 13:21
общество

«Аж плохо стало». Родители новосибирских школьников, оказавшихся в Волгограде во время атаки БПЛА, рассказали о случившемся

Фото: freepik.com

Родители новосибирских школьников, отправившихся на соревнования в Волгоград, признались, что сильно волновались за детей после сообщений о ночной атаке беспилотников. Связь с ними прервалась на несколько часов, и тренер вышел на связь только утром.

«Сирены не выли ночью? Хоть не испугались? – спросила тренера Наталья, мама одного из спортсменов, – Я как прочитала, аж плохо стало».

Как рассказала Наталья Сиб.фм, ситуация прояснилась только утром 3 февраля. Тогда тренер написал родителям, что с ребятами всё в порядке:

«Всё тихо, стандартные 6 утра, все спят. Не было ничего, мы прямо в центре города живём».

В Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области также подтвердили, что спортсмены в безопасности. Их возвращение в Новосибирск запланировано 5 февраля.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Сидоренко
Журналист

Читайте в