Беременным стали выдавать приборы непрерывного мониторинга в Новосибирске

О приробрах непрерывного мониторинга для беременных рассказали в Новосибирске.

В Новосибирске беременным с нарушением углеводного обмена или признаками диабетического поражения плода начали выдавать приборы для непрерывного мониторинга глюкозы. Эти устройства автоматически измеряют уровень сахара в крови и передают данные в специальное приложение на телефоне пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской областной больницы.

Как уточнила главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова, средства на закупку приборов выделены в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Оборудование уже поступило в поликлиники региона.

Сенсор размером с монету крепится на плечо и требует от женщины лишь отслеживания показателей и уведомления врача при их отклонении. Постоянный контроль сахара помогает своевременно корректировать лечение и предотвращать осложнения у матери и ребёнка.

Напомним, что о новом вирусе в Индии рассказали в Новосибирске.