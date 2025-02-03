Более 1100 спортивных мероприятий будут проведены в Новосибирской области в 2025 году

Губернатор Андрей Травников поручил подготовить оптимальный для профессионалов и любителей календарь спортивных мероприятий в регионе на 2025 год.

«Новый спортивный 2025 год уже стартовал достаточно ярко. Запланировано очень много мероприятий. Необходимо определить состав оргкомитетов, чтобы вести качественную подготовку проведения каждого мероприятия, не забывая про массовый спорт, про наши внутрирегиональные, любительские соревнования. Чтобы календарь по всем основным популярным видам спорта в нашем регионе был насыщенным и удобным, не было дефицита у наших спортсменов возможностей посоревноваться друг с другом», – подчеркнул глава региона.

О проведении в масштабных спортивных событий в регионе участникам оперативного совещания в Правительстве области доложил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

В 2025 году в Новосибирской области запланировано проведение 1106 мероприятий, из них: 8 международного уровня, 105 всероссийского, 75 межрегионального и 921 мероприятие регионального уровня.

Отметим, что 2025 год ознаменован проведением большого количества новых соревнований на территории региона. Новосибирская область уже принимает одно из крупнейших мероприятий Фонбет Неделя звезд хоккея. В минувшие выходные, 1 февраля состоялся Кубок Вызова, а уже 8 и 9 февраля любителей хоккея ждет выступление звезд КХЛ.

Среди международных турниров которые пройдут в нашем регионе в 2025 году: международные соревнования по волейболу на снегу «Горячий снег» и соревнования для юных волейболистов «Кубок Дружбы U14», международные соревнования по каратэ «Кубок Успех», по киокусинкай «33-й Мемориал Андрея Якутова», по греко-римской борьбе «Мемориал Героя Советского Союза А.М. Аксенова», по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина», по биатлону на «Приз памяти Олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова» и турнир по хоккею среди молодежных команд России, Белоруссии и Казахстана.

В этом году будет проведено большое количество главных национальных стартов среди юных спортсменов. В эти дни, с 1 по 5 февраля впервые в нашем регионе проходит первенство России по самбо, которое собрало на новосибирской земле участников из 70 регионов страны. С 12 по 16 февраля состоится первенство России по гиревому спорту в ледовом дворце спорта «Сибирь». Предварительно для участия в соревнованиях подали заявку порядка 600 спортсменов из 33 субъектов Российской Федерации.

Среди новых стартов для взрослых спортсменов – Чемпионат России по подводному спорту, который пройдет в период с 28 апреля по 4 мая в бассейне «Нептун. Впервые Новосибирская область будет принимать мастерские всероссийские соревнования по фехтованию на призы Вениамина Решетникова, турнир пройдет в период с 9 по 12 мая на базе Сибирского Регионального Центра Фехтования Станислава Позднякова.

В период с сентября по октябрь Новосибирская область примет ряд традиционных турниров по киокусинкай, греко-римской борьбе и каратэ.

«Спортивные события создают атмосферу праздника, повышают уровень социальной активности, способствуют развитию туризма, волонтерства, стимулируют жителей в ведению здорового образа жизни. А укрепление здоровья, повышение благополучия населения входит в число национальных целей, которые обозначил наш Президент Владимир Путин», – отметил министр.

Не забывают в Новосибирской области и про массовые соревнования, в которых участие могут принять все жители нашего региона. В календарном плане на этот год запланировано более 200 физкультурных мероприятий, в том числе более 10 фестивалей всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

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